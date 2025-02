Wahlkreis Tübingen-Hechingen: „An Fakten ändern Zwischenrufe von Rosemann nichts“

Stadtführungen in Hechingen Saison geht mit den Gotteshäusern los

Zum Auftakt der Stadtführungen 2025 in Hechingen stehen die Alte Synagoge, die Stifts- und die Johanneskirche im Fokus. Los geht es am Samstag, 8. März, um 15 Uhr. Im weiteren Jahresverlauf folgen 25 weitere Einblicke in die Historie der Zollernstadt.