Schönes Wetter, viele Wähler und Spannung pur – die Bundestagswahl zieht im Kreis Rottweil viele Menschen in die Wahllokale. Auch die Polizei zeigt Präsenz.

Vor allem am Vormittag scheint es in vielen Wahllokalen den größten Andrang gegeben zu haben – wohl auch, weil der ein oder andere das schöne Wetter den Rest des Tages noch zu einem Ausflug nutzen wollte.

So berichtet Bürgermeister Thomas Albrecht in Wellendingen, dass gegen 11.30 Uhr inclusive der Briefwähler bereits über 50 Prozent der Wähler in Wellendingen ihre Stimme abgegeben hätten. Er rechnet damit, dass es etwa 80 Prozent Wahlbeteiligung sein könnten – 2021 waren es im Ort 77 Prozent.

Lange Schlangen

Großer Andrang auch in Rottweil-Altstadt. Dort bilden sich zeitweise Schlangen bis vor die Tür. Am Nachmittag wird es etwas ruhiger. Doch auch in Dunningen berichten die Wahlhelfer in einer kurzen Verschnaufpause von gutem Besuch in den Wahllokalen – und das, obwohl der Briefwahlanteil auch bei dieser Wahl wieder hoch sein dürfte.

In Deißlingen nutzte ein Kindergarten den Andrang für einen Kuchenverkauf, was von den Wählern sehr gerne angenommen wurde. Die Wahl war für viele zugleich Anlass für einen Spaziergang mit der ganzen Familie.

Polizei zeigt Präsenz

Auch die Polizei zeigt an diesem Wahltag Präsenz, Streifenwagen sind auf den Straßen zu sehen und auch im ein oder anderen Wahllokal schauen die Beamten nach dem Rechten. Übrigens: Da es in den Wahllokalen Öffentlichkeit herrscht, darf jeder hinein, nicht nur zum Wählen, sondern auch zum Beobachten.

Ihre Stimmen abgegeben haben natürlich auch die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Eine Besonderheit: Seit 1949 wurde der Wahlkreis stets von den Direktkandidaten der CDU gewonnen.