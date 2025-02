Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen: AfD-Kandidat Bloch wohl im Bundestag

1 CDU-Kandidatin Maria-Lena Weiss bei der Stimmabgabe in ihrer Heimatgemeinde Mühlheim. Sie sagt am Abend klar: „Wie sind die Sieger dieser Wahl.“ Foto: Nädele

Es gibt wie im Bundestrend zwei klare Sieger im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen: die CDU und die AfD. Die FDP stürzt dramatisch ab.









Die große Frage, ob Maria-Lena Weiss für die CDU trotz des neuen Wahlrechts wieder den Einzug in den Bundestag schafft, ist bis zum Redaktionsschluss nicht definitiv geklärt. Man gehe davon aus, dass es reicht, so ein Sprecher kurz vor 23 Uhr mit Blick auf die anderen Wahlkreise. Überraschend zeigt sich allerdings dies: Joachim Bloch von der AfD wird nach Stand der Dinge am Sonntag wohl neuer Bundestagsabgeordneter.