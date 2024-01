Wahlkreis Offenburg: Stefan Kaufmann übernimmt für Wolfgang Schäuble

1 Kaufmann gehörte dem Parlament bereits von 2009 bis 2021 an. Jetzt rückte er für Wolfgang Schäuble wieder in den Bundestag nach. Foto: Jens Oellermann

Nach dem Tod von Wolfgang Schäuble ist der Stuttgarter Stefan Kaufmann in den Bundestag über die Landesliste der CDU nachgerückt. Im Kreisvorstand der CDU hat er sich am Montag vorgestellt, wie er die Arbeit für den Wahlkreis Offenburg plant.









Kaufmann werde wie Schäuble über ein Abgeordnetenbüro in Offenburg erreichbar sein, teilt die CDU mit. Er werde Veranstaltungen im Bundestagswahlkreis besuchen und selbst Veranstaltungen anbieten – zudem in Sprechstunden zur Verfügung stehen, online oder auch an Tagen mit Veranstaltungen vor Ort in Präsenz.