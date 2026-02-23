Wahlkreis Offenburg: Grünen-Landtagskandidatin Maren Seifert will eine „lebenswerte Zukunft“

Laut Maren Seifert, Grünen-Landtagskandidatin im Wahlkreis Offenburg, gehören Umwelt und Wirtschaft zusammen – und für beides möchte sie sich stark machen.
Die 49-jährige Maren Seifert ist seit 2015 Persönliche Mitarbeiterin von des Offenburger Grünen-Landtagsabgeordneten Thomas Marwein. Zuvor war die in Gießen geborene Juristin bis zu ihrer Elternzeit 2008 Amtsleiterin der Kreispolizeibehörde und der Zentralen Bußgeldstelle des Kreises. Seifert ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Offenburg.