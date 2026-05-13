Wahlkreis Lörrach-Müllheim: Stefan Glaser soll wohl als Nachrücker in den Bundestag einziehen

Mit der Ernennung von Moritz Oppelt zum Justizminister und Andreas Jung zum Kultusminister wird Glaser eigenen Aussagen zufolge in den Bundestag nachrücken.
Der CDU-Kreisverband Lörrach freut sich, dass mit Stefan Glaser künftig wieder ein Vertreter aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim im Deutschen Bundestag vertreten sein wird. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Region endlich wieder mit einer eigenen Stimme im Deutschen Bundestag vertreten sein wird“, erklärt Manuela Böhler-Szmerlowski, stellvertretender Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverband Lörrach, angesichts des bevorstehenden Nachrückens.