Wahlkreis Hechingen-Tübingen: Endlich wieder im Bundestag vertreten

Weil die CDU für die neue Landesregierung in Stuttgart Personal aus Berlin abzieht, kommt der Pfarrer Christoph Naser als Nachrücker zum Zuge. Für ihn eine Überraschung.
Es war eine Enttäuschung, für die CDU und für Christoph Naser. Mit 31,7 Prozent der Stimmen gewann der designierte Nachfolger von Annette Widmann-Mauz bei der Bundestagswahl 2025 deutlich den Wahlkreis Tübingen-Hechingen. In den Bundestag zog er dennoch nicht ein. Nach der Wahlrechtsreform sind nicht mehr alle Wahlkreissieger automatisch gesetzt, sondern nur dann, wenn die Partei auf genügend Zweitstimmen kommt. Insgesamt gab es nach der Wahl 23 Wahlkreissieger ohne Mandat, fünf davon kamen aus Baden-Württemberg, alle fünf waren CDU-Kandidaten, einer davon Christoph Naser.