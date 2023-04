1 Klaus Mack auf der Reichstagskuppel Foto: Alfred Verstl

Er war Bürgermeister in Enzklösterle und Bad Wildbad und nun ist er seit gut einem Jahr Bundestagabgeordneter in Berlin. Ein Besuch bei Klaus Mack.









Klaus Mack (CDU) ist seit rund einem Jahr Bundestagsabgeordneter und vertritt den Wahlkreis Calw/Freudenstadt. Wer ihn in Berlin in dem großen Areal rund um das Reichstagsgebäude besucht, gewinnt den Eindruck, dass er in der Hauptstadt schon längst angekommen ist.