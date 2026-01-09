Wahlkreis 54 VS: Diese Änderungen gelten bei der Landtagswahl

Die Vorbereitungen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März laufen auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Kreiswahlausschuss stimmte diesen Wahlvorschlägen zu.
„Sie müssen sich das heute vorstellen wie beim Notar“, stimmte Landrat Sven Hinterseh die Mitglieder des Kreiswahlausschusses auf den Ablauf der Sitzung ein. Hinterseh ist gleichzeitig auch Kreiswahlleiter bei der Landtagswahl am 8. März. Ihm zur Seite standen bei der Sitzung Daniel Schunk und Lela Illic-Djukic von der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters.