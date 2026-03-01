Wahlkampfauftritt in Rheinfelden: Hagel preist die CDU als „Mittelweg“

Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel fesselt bei seinem Auftritt in Rheinfelden seine Zuhörer und warnt vor einem Erfolg des grünen Koalitionspartners bei der anstehenden Landtagswahl.
Es war ein wenig wie früher, als „The Länd“ noch „das Ländle“ hieß, die CDU ein ums andere Mal Wahlergebnisse um die 50 Prozent oder darüber einfuhr und ihre Ministerpräsidenten noch veritable Landesväter waren. Jedenfalls bewies der Auftritt des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel am späten Samstagnachmittag im geräumigen Betriebsrestaurant von Evonik in Rheinfelden, dass auch im Jahr 2026 Wahlkampf nicht nur als medial inszeniertes Triell oder via Social-Media-Post funktionieren kann, sondern auch ganz analog im Saal. Hagel hat in Rheinfelden, das zum Wahlkreis Waldshut gehört, die klassische Wahlkampfbühne genutzt und vor schätzungsweise 300 Zuhörern in einer gut einstündigen Rede die CDU als Mittelweg zwischen „grüner Ideologie“ und einer – nicht näher beschriebenen – „Radikalität“ angeboten.