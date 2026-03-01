Wahlkampfauftritt in Rheinfelden: Hagel preist die CDU als „Mittelweg“

Es war ein wenig wie früher, als „The Länd“ noch „das Ländle“ hieß, die CDU ein ums andere Mal Wahlergebnisse um die 50 Prozent oder darüber einfuhr und ihre Ministerpräsidenten noch veritable Landesväter waren. Jedenfalls bewies der Auftritt des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel am späten Samstagnachmittag im geräumigen Betriebsrestaurant von Evonik in Rheinfelden, dass auch im Jahr 2026 Wahlkampf nicht nur als medial inszeniertes Triell oder via Social-Media-Post funktionieren kann, sondern auch ganz analog im Saal. Hagel hat in Rheinfelden, das zum Wahlkreis Waldshut gehört, die klassische Wahlkampfbühne genutzt und vor schätzungsweise 300 Zuhörern in einer gut einstündigen Rede die CDU als Mittelweg zwischen „grüner Ideologie“ und einer – nicht näher beschriebenen – „Radikalität“ angeboten.

Was Hagel zu den Grünen sagt Ein grüner Ministerpräsident sei eine Gefahr für Baden-Württemberg, erklärte Hagel, der als Fraktionsvorsitzender wesentlicher Teil der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart ist und der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch nach der Wahl mit den Grünen zusammenarbeiten muss – in welcher Konstellation auch immer. Dieses Dilemma klammerte Hagel über weite Strecken seiner Rede in Rheinfelden aus. Auf die seit zehn Jahren bestehende grün-schwarze Zusammenarbeit in Stuttgart ging er gar nicht ein und warb stattdessen für einen Neuanfang mit der CDU. Dabei beschwor er den „Baden-Württemberg-Spirit“, also jene Mischung aus Schaffenskraft und Erfindungsreichtum, die aus dem kargen Land ein „europäisches Technologiezentrum“ gemacht habe.

Vor dem Hintergrund weltweiter Verwerfungen – Abschottung im Westen und gegen Europa gerichtete Handelsoffensiven aus dem Osten – brauche Baden-Württemberg dringend „eine eigene Strategie“. Diese lautet: „Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“. Man habe sich auch im Land zu lange darüber Gedanken gemacht, wie Wohlstand zu verteilen sei, nun müsse man wieder fragen, wie dieser Wohlstand überhaupt erst erwirtschaftet wird.

Regionale Netzwerke für innovative Unternehmen

Hagel nennt dafür auch klare Konzepte. Neben allgemeinen Zielen wie Bürokratieabbau und Technologieoffenheit verspricht er den Aufbau von zehn Sonderwirtschaftszonen im Land. Gemeint sind regionale Netzwerke für bestimmte Branchen oder Wissenschaftszweige, in denen man innovative Unternehmen von unnötigen Auflagen befreit und „vor allem ihre Arbeit machen lässt“. Im Gegensatz dazu zeichnet Hagel ein Bild von den Grünen, die nur „Ideologie in Gesetze gießen“ wollen. Ein Jahr nach der Bundestagswahl bezeichnet er den Koalitionspartner auf Landesebene noch als „ideologischen Kern der Ampel“. Hagel warnt: „Die Wirtschaftspolitik der Grünen, führt ins Elend.“

Neben wirtschaftspolitischen Passagen widmet Hagel einen großen Teil seiner Rede den Themen schulische und berufliche Bildung. Baden-Württemberg sei in den vergangenen Jahren bei Vergleichstests ins Mittelmaß abgerutscht. Noch schlimmer sei, dass man sich damit zufrieden gebe. Er werde sich deshalb für ein klar dreigliedriges, aber durchlässiges Schulsystem einsetzen, bei dem es in den ersten Schuljahren auf Lesen, Schreiben, Rechnen ankomme – „und zwar mit Noten und verbindlicher Grundschulempfehlung“. Außerdem sprach er sich für ein verbindliches und gebührenfreies letztes Kindergartenjahr aus. Am anderen Ende der Bildungsschiene, bei der beruflichen Bildung, verspricht Hagel, die Gebühren für die Meisterausbildung abzuschaffen.

Dass das Rennen bei der Landtagswahl zumindest laut Umfragen nun doch wieder offener zu sein scheint, wurde am Samstagnachmittag selbst in der Heimspielatmosphäre der Rheinfelder Veranstaltung deutlich. Es reiche nicht aus, einfach nur zufrieden nach Hause zu gehen, sagte Hagel zum Abschluss. Vielmehr forderte er seine Zuhörer auf, bis zur Wahl in allen Gesprächen und bei allen Social-Media-Kontakten für die CDU zu werben – sowohl hinsichtlich der Erststimme für den Wahlkreiskandidaten Simon Herzog, als auch für die Zweitstimme.

Die CDU müsse bei den konservativen Wählern um jede Stimme kämpfen, damit, so Hagel, „wir das Land wieder flott kriegen.“