Wahlkampfauftritt in Lörrach: Der Mensch im Mittelpunkt der SPD-Kampagne

Spitzenkandidat Andreas Stoch und die Kandidaten der Wahlkreise Lörrach sowie Breisach warben bei einem gemeinsamen Auftritt in Lörrach für ihre Positionen.
Es dauerte nicht lange, bis SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch am Samstagabend beim Wahlkampfauftritt in Lörrach auf das verunglückte SWR-Filmporträt zu sprechen kam. Darin hatte Stoch von „herrlicher Entenpastete“ geschwärmt, die ihm sein Fahrer anlässlich eines grenznahen Wahlkampfauftritts aus Frankreich mitbringen sollte. Dieser Auftrag hatte ihm viel Kritik eingebracht.