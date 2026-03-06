Wahlkampf zur Landtagswahl: „50 Euro im Monat“ - Merz ruft zum Sparen für das Alter auf

Mit 50 Euro im Monat zur sechsstelligen Rente? Merz fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, Geld auf die hohe Kante zu legen - und will keine Ausreden gelten lassen.
Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat vor allem junge Menschen im Land mit Blick auf die private Altersvorsorge zum frühzeitigen Ansparen aufgerufen. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen früh genug beginnen, für ihr Alter auch zu sparen“, sagte Merz beim Wahlkampfabschluss der baden-württembergischen CDU in Ravensburg. „Und dann sag bitte niemand: Das könnten wir ja nicht. Natürlich können wir das.“