Wahlkampf-Vorschläge: Linke will Vermögen von Milliardären halbieren

Linke will Vermögen von Milliardären halbieren

«Es sollte keine Milliardäre geben», meint die Linke - und legt zwei Wochen vor der Bundestagswahl Steuervorschläge vor, mit denen Reiche zur Kasse gebeten werden sollen.









Berlin - Die Linke hat im Wahlkampf einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem sie das Vermögen deutscher Milliardäre innerhalb der nächsten zehn Jahre halbieren will. "Wir finden: Es sollte keine Milliardäre geben", heißt es in dem Papier von Parteichef Jan van Aken, über das zuerst das "Handelsblatt" berichtete und das der Parteivorstand am Samstag beschloss.