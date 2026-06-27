Wahlkampf ohne Wahltermin: Serbiens Präsident Vucic kündigt taktischen Rücktritt an

Mit dem vorgezogenen Abgang verkürzt er seine Amtszeit um wenige Monate. Bei einer vorgezogenen Parlamentswahl könnte Vucic dann als Spitzenkandidat der Regierungspartei antreten.
Belgrad - Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt angekündigt. "Ich werde nur noch wenige Wochen Präsident sein, dann trete ich zurück", sagte er auf einer Großkundgebung seiner Anhänger im Zentrum von Belgrad. Der Führung der Regierungspartei SNS habe er angeboten, ihr bei den nächsten Wahlen zu "helfen", fügte er hinzu.