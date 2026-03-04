Wahlkampf in Wildberg: CSU-Politiker Klaus Holetschek - „Der Staat braucht Reformen“

Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, Klaus Holetschek, war zu Gast in der „Krone“ in Wildberg und warb eindringlich für eine starke Union und klare politische Leitlinien.
„Diese Wahl ist eine Weichenstellung für die Zukunft“, betonte Klaus Holetschek im Hinblick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Es gehe darum, den Staat handlungsfähig zu halten und gleichzeitig die richtigen Reformen umzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei warnte er vor einer Politik ständig wechselnder Signale. „Der Staat braucht Reformen, aber nicht täglich neue Botschaften. Die Menschen brauchen Verlässlichkeit und Stabilität“, sagte der CSU-Politiker.