Wahlkampf in Schopfheim: Kartoffeln, Karotten und ein bisschen Kampf

Vor der Landtagswahl und dem Bürgerentscheid zum Freibad: Zwischen Obst- und Gemüseständen haben die Stimmenfänger auf dem Marktplatz buchstäblich einen ziemlich schweren Stand.
Frisches Gemüse, leckeres Obst und obendrauf noch das eine oder andere Schwätzchen: Auf dem Wochenmarkt gibt’s bekanntlich alles, was das Herz begehrt. Ab und zu ist allerdings noch etwas ganz Spezielles im Angebot. Denn wenn sich unter der Lenkplastik die Sonnenschirme ballen, sich die Luftballons aufplustern und die bunten Fähnchen wehen, weiß der geneigte Marktbesucher: Da gibt’s zwischen Kartoffeln, Karotten und Kohlrabi noch was im Sonderangebot: Wahlkampf nämlich, und das ganz umsonst.