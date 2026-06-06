Bekommt die schwarz-rote Koalition die nötigen Reformen hin? Kanzler Merz gibt sich optimistisch. Ein Satz sorgt für Aufmerksamkeit.
Linstow - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich optimistisch hinsichtlich der notwendigen Modernisierung Deutschlands gezeigt. "Wir schaffen das", sagte er beim CDU-Landesparteitag in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern. "Wir können das schaffen, wenn wir alle zusammenstehen und wenn wir wieder ein bisschen mehr an uns selbst auch glauben", ergänzte der CDU-Vorsitzende, der damit Erinnerungen an einen berühmten Satz seiner Vorgängerin Angela Merkel weckte.