Wahlkampf in Nagold: Genossen diskutieren Zukunft der Wirtschaft

Landtagskandidatin Daniela Steinrode und der Abgeordnete Boris Weirauch diskutierten über die wirtschaftliche Zukunft Baden-Württembergs und Perspektiven für den Kreis.
Unter dem Titel „Starke Wirtschaft. Starkes Land.“ hatte die SPD Nagold ins Naturfreundehaus eingeladen. Weirauch, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, machte gleich zu Beginn deutlich: „Produktion ist die Grundlage unseres Wohlstands.“ Das Geschäftsmodell des Landes beruhe auf industrieller Produktion und Exportstärke.