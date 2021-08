Oberndorfer Kultursommer Rea Garvey bringt Konzertbesucher zum Abtanzen

Rea Garveys Frage "Are you ready?" am Samstag war nur rhetorischer Natur: In Oberndorf war man mehr als nur bereit dafür, nach der langen Corona-Pause so richtig zu den Songs des Popstars zu feiern.