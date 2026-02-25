Wahlkampf in Haiterbach: Haiterbacher diskutieren mit Carl Christian Hirsch

Anzeige Gauß bietet einen seniorenfreundlichen Service und seniorengerechte Bäder

Gut wohnen kennt kein Alter. Und ein gutes Bad erst recht nicht. Die Firma Gauß in Nagold wurde mit Bestnote als „Seniorenfreundlicher Service“zertifiziert. Ein unabhängiges Prüferteam nahm Ausstellung, Räumlichkeiten und Service genau unter die Lupe und zeigte sich überzeugt von der großen Auswahl rund ums Bad, dem durchdachten Ausstellungskonzept und dem umfassenden Service, der Sicherheit, Komfort und Orientierung vereint. Bei der Übergabe des Zertifikats vor Ort kamen Eberhard Schwarz und Paul Schuon persönlich vorbei und machten sich nochmal ein Bild. Bernd Kern und Dirk Böhmig führten sie stolz durch die moderne Ausstellung. Das Ergebnis sprach für sich. Bei Gauß GmbH stehen Qualität, Kundennähe und Wohlfühlen in jedem Lebensalter an erster Stelle. Ausgezeichnet beraten, komfortabel geplant, sicher umgesetzt.