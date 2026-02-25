Wahlkampf in Haiterbach: Haiterbacher diskutieren mit Carl Christian Hirsch

Rund 60 Bürger kamen ins Foyer der Haiterbach Festhalle, um den CDU-Landtagskandidaten kennenzulernen.
Zu einem Vesper und Bier hatte der CDU-Stadtverband Haiterbach eingeladen. Carl Christian Hirsch nutzte die Gelegenheit für eine Vorstellung seiner Person und seiner Ziele. Der 40-jährige Geschäftsführer bei der IHK Nordschwarzwald, der mit drei Kindern und seiner Frau in Nagold lebt, nannte drei Schwerpunkte für seine Kandidatur: Wirtschaft, Bildung und Sicherheit. Bei der Wirtschaft gehe es ihm darum, gute Strukturpolitik zu machen, Förderprogramme des Landes zu bündeln und Bürokratie abzubauen. „Wir sagen ganz klar: Mindestens eine Verwaltungsebene müssen wir streichen“, so Hirsch.