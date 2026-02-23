Die SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode und der Bundestagsabgeordnete Nils Schmid waren zu Besuch bei Holzbau Harr in Haiterbach.
Einen eindrucksvollen Einblick in die Arbeit des Handwerks erhielten die SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode und der Bundestagsabgeordnete sowie Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverteidigungsminister, Nils Schmid, bei ihrem Besuch der Holzbau Harr GmbH. Im Gespräch mit Geschäftsführer Tobias Zajec und Timo Müssigmann, der den Bereich Holzbau/Zimmerei verantwortet, diskutierten die Gäste aktuelle Herausforderungen des Handwerks, heißt es in der Pressemitteilung.