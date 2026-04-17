Wahlkampf in Balingen: Was passiert mit nicht abgehängten Wahlplakaten? Die Stadt erklärt

Vereinzelt kann es vorkommen, dass Plakate aus dem Wahlkampf für die abgehaltene Landtagswahl noch immer hängen. Parteien müssen im Zweifel zahlen.
Die Landtagswahl in Baden-Württemberg liegt mittlerweile schon gut einen Monat zurück. Während Grüne und CDU in Stuttgart Koalitionsverhandlungen aufnehmen, erinnern vereinzelt Wahlplakate, die noch immer an den Laternen hängen, an den zurückliegenden Wahlkampf. Aber müssten diese nicht schon längst abgehängt worden sein? Wir haben uns bei der Stadt Balingen erkundigt.