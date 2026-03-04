Wahlkampf in Balingen: Die Wirtschaft, die Windkraft und der Wolf

Gelungenes Wahlkampfpodium: 200 Interessierte im Kleinen Saal der Balinger Stadthalle, 9700 Zuschauer bei YouTube, Instagram und TikTok.
Der Linken-Kandidatin Elena „Loo“ Krein, die es in jedem Schnellsprech-Wettbewerb mit ihrer Parteichefin Heidi Reichinnek aufnehmen kann, verschlug es auf dem Podium für einen Moment die Sprache: „Was habe ich denn mit Wölfen zu tun?“ Großes Amusement im 200-köpfigen Publikum im Kleinen Saal der Balinger Stadthalle! Die 19-Jährige war von einem Livestream-Zuschauer gefragt worden, ob sie dafür sei, den Hornisgrinde-Wolf abzuschießen: „Ja oder nein?“ Als sich die junge Hechingerin wieder gesammelt hatte, lautete ihre klare Antwort: „Nein.“