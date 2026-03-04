Wahlkampf in Baden-Württemberg: CDU-Mitglied attackiert Özdemir wegen Glauben – Hagel nimmt Konkurrent in Schutz

Alleine aufgrund seines muslimischen Glaubens sei Cem Özdemir als Ministerpräsident nicht geeignet, schreibt ein CDU-Mitglied. Manuel Hagel geht dazu deutlich auf Distanz.
In der heißen Phase des Wahlkampfs wird mit harten Bandagen gekämpft. Spätestens seit vergangener Woche ist die Schonzeit vorbei, die Spitzenkandidaten Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) gönnen sich einander in ihrem Kopf-an-Kopf-Rennen nur wenig. Doch ein Fall jetzt zeigt, dass es Grenzen gibt, bei denen sich beide durch Fairness hervortun.