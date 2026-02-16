Wahlkampf im Zollernalbkreis: Durchs bunte Spalier der politischen Glücksverheißungen

Wenn Wahlkampf ist, verwandeln sich Straßen und Laternenmasten in eine Bühne politischer Selbstinszenierung, findet unser Leser Alexander Pick aus Jungingen.
Oh, tatsächlich, sie ist wieder da: Die Zeit der Grinsegesichter auf bunten Plakaten, die mir als buntes Spalier meinen Weg durch unseren Landkreis weisen. Unwillkürlich nehme ich eine leicht geduckte Haltung an, um nicht erschlagen zu werden von all den tiefsinnigen Parolen, welche von den Laternenmasten links und rechts der Straße auf den Autofahrer herniederprasseln.