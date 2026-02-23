Wahlkampf im Kreis Calw: Hirsch fordert „Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur“

CDU-Landtagskandidat Carl Christian Hirsch will die Weichen der Region wieder auf Erfolg stellen. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten lehnt er Pessimismus ab.
Als Carl Christian Hirsch die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken in Calw begrüßt, kommt der CDU-Landtagskandidat schnell auf sein Lieblingsthema zu sprechen: Infrastruktur. Das Treffen dreht sich zwar um Gesundheitspolitik. Wie können die Kosten gesenkt, wie Landkreis und Kommunen entlastet werden? Aber für Hirsch ist klar: „Es geht um Infrastruktur, auch im Gesundheitsbereich.“ Diese sei letztlich der entscheidende Faktor für wirtschaftlichen Erfolg.