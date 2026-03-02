Wahlkampf im Endspurt: Deshalb wirbt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann für Reformen

Bei einem Frühstück mit Generalsekretär Carsten Linnemann demonstriert die CDU im Kreis Lörrach den Schulterschluss mit der Wirtschaft.
Größer könnten die Schnittmengen kaum sein: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann beschwört bei einem Auftritt in Lörrach den Abbau von Bürokratie, die Reform des Sozialstaats, steuerliche Entlastungen für die Mittelschicht sowie die Chancen der Digitalisierung – und genau das ist es, was die Gäste aus der mittelständischen Wirtschaft hören wollten. Differenzen gab es, wenn überhaupt, dann nur in Nuancen.