1 Winfried Kretschmann – im eigenen Wahlkreis Nürtingen (wie hier bei Aichtal) schaut er vornehmlich vom Plakat aus auf das Wahlvolk. Foto: Schiermeyer

Landesvater Winfried Kretschmann ist in seinem eigenen Wahlkreis Nürtingen hoher Favorit – obwohl er dort als Wahlkämpfer praktisch nur auf Plakaten präsent ist. Seine Mitbewerber versuchen diese Schwachstelle für sich zu nutzen.

Nürtingen - Wähler gesucht: Wer in der Pandemie mit dem Volk in Kontakt treten will, muss ihm hinterher laufen. In der Fußgängerzone mal eben Dutzende Prospekte verteilen – so läuft es gerade nicht. So muss Regina Birner, SPD-Kandidatin im Wahlkreis Nürtingen, sowohl die Wochenmärkte abklappern als auch Termine organisieren, um ins Gespräch zu kommen. Ein Unverpackt-Laden mit vielen Idealisten, ein Gastronom, der sich von der Pandemie nicht kleinkriegen lässt, und ein Gespann, das im Lockdown einen Kaffeehandel eröffnet – das ist ihr Programm an diesem Spätnachmittag. Denn so viel Eigeninitiative beeindruckt die Agrarökonomin. „Junge Menschen mit einer Vision muss man unterstützen“, sagt die 55-Jährige.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen