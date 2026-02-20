Wahlforum in Schönau: Kontroverse Diskussion zur Wirtschaft

Gute Ideen und faire Diskussionen von sechs Landtagskandidaten erlebten die Besucher im Schönauer Bürgersaal zahlreiche Besucher.
Die beste Frage des Abends hatten sich die souverän moderierenden Journalisten aus Reutlingen, Laurin Hildebrandt und Anton Benz, für den Zugabenteil nach 90 Minuten Diskussion aufbewahrt: „Welche Sofortmaßnahmen würden Sie im Fall Ihrer Wahl umsetzen?“ Lars Biesenthal antwortete für die Linke: „Ich würde ein Landesjugendparlament einsetzen mit Antragsrecht an den Landtag.“ Sarah Hagmann für die Grünen erklärte, sie würde sich für den Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn stark machen und die Kandertalstrecke reaktivieren. Martina Hinrichs, die Jonas Hoffmann für die SPD vertrat, setzt stark auf die Mobilität im ländlichen Raum, erwähnte Carsharing, Busverkehr und auch die „letzte Meile nach Hause“.