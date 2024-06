Warum 14 Stimmzettel in Lahr nachträglich gültig wurden

1 Das Auszählen der Stimmen stellte sich als nicht gerade einfach heraus. Foto: Baublies

Gut eine Woche nach der Kommunalwahl ist das Ergebnis nun in trockenen Tüchern. Es gab im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis noch Änderungen an den Stimmenverteilungen.









Link kopiert



Damit ist die Kommunalwahl in Lahr endgültig vorbei: Der Gemeindewahlausschuss hat am Montag das finale Ergebnis festgestellt. Vorneweg: An den Sitzverteilungen für Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsräte ändert sich nichts. Spannend zu sehen war jedoch, dass insgesamt 14 Stimmzettel bei der erneuten Prüfung für gültig erklärt wurden.