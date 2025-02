Wahlerfolg der AfD in Lahr: Das sagen die Russlanddeutschen und Alt-OB Müller

Ausstellung in Lahr Bei der Künstlerin Peco Kawashima steht das Holz im Mittelpunkt

In der aktuellen Ausstellung zeigt die Galerie des Kunstvereins „L’art pour Lahr“ Arbeiten der in Karlsruhe lebenden Künstlerin Peco Kawashima. Zentral in der Schau sind drei Rauminstallationen, bei denen es etwa um die letzte Reise des Menschen geht.