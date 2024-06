Jürgen Silberer will Ortsvorsteher von Schuttern werden

1 Das Rathaus in Schuttern. Foto: Archiv

Der CDU-Politiker kandidiert nun offiziell. Er sieht sich durch das Kommunalwahlergebnis gestärkt.









In den kommenden Wochen stehen die Wahlen zum Ortsvorsteher in den einzelnen Ortschaftsräten Heiligenzell, Oberschopfheim, Oberweier und Schuttern an.