1 Seit 2019 ist Nayib Bukele (M) der Präsident El Salvadors. Foto: Salvador Melendez/AP/dpa

Mit seiner Politik der harten Hand gegen kriminelle Banden hat der junge Präsident Bukele die Salvadorianer von sich überzeugt. Menschenrechtsaktivisten warnen allerdings vor dem autoritären Kurs.









San Salvador - El Salvadors umstrittener Staatschef Nayib Bukele strebt bei der Präsidenten- und Parlamentswahl in dem mittelamerikanischen Land eine zweite Amtszeit an. Umfragen zufolge dürfte der 42-Jährige bei der Abstimmung am Sonntag mit einer großen Mehrheit wiedergewählt werden.