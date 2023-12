Wahlen: Präsident Al-Sisi in Ägypten wiedergewählt

Präsident Al-Sisi in Ägypten wiedergewählt

1 Plakaten des ägyptischen Präsidenten Al-Sisi. Der Amtsinhaber hat die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt erneut für sich entschieden. Foto: Gehad Hamdy/dpa

Dass Ägyptens Staatschef Al-Sisi eine dritte Amtszeit bekommt, galt schon vor der Präsidentschaftswahl als sehr sicher. Human Rights Watch sagt, die politische Teilhabe im Land sei «in Ketten gelegt».









Link kopiert



Kairo - Auf ein Jahrzehnt an der Macht folgen mindestens sechs weitere Jahre: Bei der Präsidentenwahl in Ägypten ist Staatschef Abdel Fattah al-Sisi mit großer Mehrheit wiedergewählt worden und kann damit vorerst bis zum Jahr 2030 im Amt bleiben. Al-Sisi habe knapp 90 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Wahlbehörde am Montag mit. Von den drei Gegenkandidaten erreichte keiner fünf Prozent der abgegebenen Stimmen. Der einzige ernsthafte Gegner wurde Kritikern zufolge früh aus dem Rennen gedrängt und wartet inzwischen samt 21 Mitgliedern seiner Kampagne auf einen Gerichtsprozess.