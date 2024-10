Wahlen: Nancy Faeser will in den Bundestag

Nancy Faeser will in den Bundestag

1 Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will bei der Bundestagswahl 2025 ihren Hut in den Ring werfen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Sie leitet als SPD-Innenministerin ein Schlüsselressort der Bundesregierung. Doch was ist nach der Bundestagswahl 2025? Die SPD-Umfragewerte sind bescheiden. Nancy Faeser hat neue Pläne.









Wiesbaden/Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser will in den Bundestag. Die Sozialdemokratin möchte für die Bundestagswahl im September 2025 kandidieren, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der hessischen SPD erfuhr. Bei einer Wahlkreisdelegiertenkonferenz ihrer Partei am 30. November in Kelkheim im Taunus wolle sich Faeser als Kandidatin nominieren lassen. Die hessenweite SPD-Liste für die Bundestagswahl werde erst im Juni 2025 erstellt.