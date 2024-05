1 Im Vereinigten Königreich kann Premierminister Rishi Sunak innerhalb einer großzügigen Zeitspanne weitestgehend frei über den Wahltermin entscheiden. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Seit Monaten drängt die britische Opposition den Premierminister, endlich einen Termin für die nächste Parlamentswahl festzulegen. Nun ist es so weit.









London - Die nächste Parlamentswahl in Großbritannien findet am 4. Juli statt. Das kündigte Premierminister Rishi Sunak in London an. Unsichere Zeiten erforderten einen klaren Plan und mutiges Handeln, sagte der konservative Regierungschef bei strömendem Regen.