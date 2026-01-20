Wahlen in Wyhlen: Das sind die neuen Kirchengemeinderäte in Wyhlen

Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Wyhlen ist in sein Amt eingeführt worden. „Urgestein“ Hansruedi Oertlin wurde verabschiedet.
Die Amtseinführung des neuen Ratsgremiums geschah im Rahmen eines Gottesdiensts am Sonntag, wie die evangelische Kirchengemeinde Wyhlen im Nachgang mitteilt. Die sechs Kirchengemeinderäte wurden verpflichtet für die verschiedenen Aufgaben der Gemeinde, um Verantwortung zu übernehmen und wurden für ihren Dienst gesegnet. Dem Gremium gehören nun Clemens Moser, Eugen Bekarew, Jhang Metz, Sylvia Greiner, Irene Hottmann und Marion Lemme an. A