Wahlen in Wyhlen: Das sind die neuen Kirchengemeinderäte in Wyhlen

Die Amtseinführung des neuen Ratsgremiums geschah im Rahmen eines Gottesdiensts am Sonntag, wie die evangelische Kirchengemeinde Wyhlen im Nachgang mitteilt. Die sechs Kirchengemeinderäte wurden verpflichtet für die verschiedenen Aufgaben der Gemeinde, um Verantwortung zu übernehmen und wurden für ihren Dienst gesegnet. Dem Gremium gehören nun Clemens Moser, Eugen Bekarew, Jhang Metz, Sylvia Greiner, Irene Hottmann und Marion Lemme an. A

Pfarrer Jörg Winkelströter predigt aus Römer-Brief us dem Kirchengemeinderat verabschiedet wurde Hansruedi Oertlin, der nach rund 30 Jahren nicht wieder kandidiert hatte.

Kirchengemeinden steuern auf Fusion zu

Der für die Amtseinführung gewählte Predigttext, der gleichzeitig zu den Lesungen des Sonntags gehört, stand im Römer-Brief. Paulus hat dort Empfehlungen ausgesprochen, wie die Nächstenliebe konkret werden kann, zum Beispiel: „Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Seid gastfreundlich. Segnet die Menschen.“ Diese Empfehlungen dienen dem Leben. Sie sollen die Gemeinschaft und ein gutes Miteinander fördern. Pfarrer Jörg Winkelströter wies darauf hin, dass dies eine besondere Aufgabe der Kirchengemeinderäte in den nächsten Jahren sei, in denen die beiden evangelischen Kirchengemeinden Wyhlen und Grenzach weiter zusammenwachsen werden. Es komme darauf an, dass alle Gemeindeglieder sich dafür einsetzten. Die Räte könnten dies fördern, sagte Winkelströter. Er bat die Gemeindeglieder darum, die Kirchengemeinderäte durch Gebet und Tat zu unterstützen.