Die Katholiken in der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar haben am Sonntag ihre Kirchengemeinderäte für die nächsten fünf Jahre gewählt.

In Schwenningen, Weigheim, Mühlhausen und Tuningen sowie in der kroatischen Gemeinde waren die Gläubigen aufgefordert, sich daran zu beteiligen.

In diesem Jahr fanden die Wahlen ausschließlich als Briefwahlen statt. Am Donnerstag, 8. Mai, findet die konstituierende Sitzung des Gesamtkirchengemeinderates der Seelsorgeeinheit statt.

Insgesamt waren in der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus – Mariä Himmelfahrt in Schwenningen, 7657 Männer und Frauen wahlberechtigt. Davon beteiligten sich 912 Wählerinnen und Wähler, was eine Wahlbeteiligung von 11,9 Prozent in der katholischen Kirchengemeinde Schwenningen betrifft.

Zum großen Teil gehören die Bewerberinnen und Bewerber seit Jahren zum katholischen Kirchengemeinderat in Schwenningen. Froh zeigt man sich aber auch, dass sich neue Leute engagierten, auch in Hinblick darauf, dass sich einige der bestehenden Ratsmitglieder nicht mehr zur Verfügung stellten. Neu ins Gremium wurden nun Anna Preiser, Silke Jauch, Michael Maier, Oliver Vlcek und Maria Bürg gewählt.

Gemeinsam mit dem Pfarrer leitet der Kirchengemeinderat die Gemeinde und gestaltet die pastoralen spirituellen finanziellen, baulichen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten der Kirchengemeinde und setzt damit Akzente, in welcher Richtung sich die Gemeinde künftig weiter entwickeln soll. In der neuen Wahlperiode, die fünf Jahre lang, bis 2030 dauert, wird es neben dem Amtsantritt der neuen Pfarrer und Pensionierungen, auch durch die Baumaßnahme, große Veränderungen in der katholischen Kirchengemeinde von Schwenningen geben.

Schwenningen

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den Schwenninger Kirchengemeinde von St. Franziskus – Mariä Himmelfahrt gewählt: 1. Elke Schlenker mit 636 Stimmen, 2. Markus Egert (631), 3. Anna Preiser (623), 4. Jürgen Hauser (580), 5. Stefan Erchinger (576), 6. Khristo Alissa (568) 7. Silke Jauch (566), 8. Jutta Majewski (546), 9. Peter Hellstern (541), 10. Michael Maier (529), 11. Lothar Schropp (523), 12. Isabel Haas (512), 13. Diana Mlinarek (509), 14. Monika Kübler (491), 15. Oliver Vlcek (470) 16. Hans-Jürgen Volk (466), 17. Maria Bürg (455), 18. Gabriela Gollasch (451).

Weigheim

In der katholischen Kirchengemeinde St. Otmar in Weigheim lag die Zahl der Wahlberechtigten bei 414 Personen. 130 Wählerinnen und Wähler beteiligten sich an den Briefwahlen, mit einer Wahlbeteiligung von 31,4 Prozent. In den Weigheimer Kirchengemeinderat wurden gewählt: 1. Stefanie Wendelgaß mit 99 Stimmen, 2. Franco Ingrasciotta (98), 3. Anita Mink (94), 4. Stefanie Bacherle (92), 5. Anna Schulz (91), 6. Sven Limberger (88), 7. Thomas Hils (85), 8. Stefan Broghammer (78).

Mühlhausen und Tuningen

Bei den Kirchengemeinderatswahlen in St. Georg, Mühlhausen mit St. Anna, Tuningen, konnten 853 Wahlberechtigte ihre Vertreter wählen. 182 Wählerinnen und Wähler mit einer Beteiligung von 21,33 Prozent gaben ihre Briefwahlunterlagen ab. Gewählt wurden: 1. Isolde Bieberstein mit 154 Stimmen, 2. Elke Hauser (145), 3. Stephanie Häusler-Gnirß (145), 4. Ines Frech (136), 5. Jutta Schmieder (133).

Kroatische Gemeinde

In der kroatischen Gemeinde Blazeni Alojzije Stepinac hatten 967 Wahlberechtigte die Möglichkeit ihre Stimmen abzugeben. 124 Katholiken beteiligten sich an der Wahl, was einer Wahlbeteiligung von 12,8 Prozent entspricht. Gewählt wurden: 1. Lidija Pesa mit 91 Stimmen, 2. Ivan Kurolt, (81), 2. Ivana Vuk (81), 4. Maja Haluzan (78), 5. Marina Cuic (76), 6. Stjepan Drobina (67), 7. Vellimir Radanovic (65), 8. Leon Loncarevic (53).