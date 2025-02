Wahl in Hardt und Lauterbach Brisanter Anti-AfD-Flyer in den Briefkästen

Die CDU bleibt sowohl in Lauterbach als auch in Hardt mit Abstand die stärkste politische Kraft – so das Fazit nach der Bundestagswahl. Kurz zuvor hatte ein Flyer in den Briefkästen in Hardt für Wirbel gesorgt. Dieser warnte vor der AfD.