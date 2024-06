1 Gegen 16 Uhr werden bei den Briefwahlbezirken – hier im großen Sitzungssaal des Rathauses – die Briefwahlunterlagen geprüft, damit nach 18 Uhr möglichst schnell mit dem Auszählen der Stimmen begonnen werden kann. Foto: Wegner

Das Wahlamt rechnet nach ersten Beobachtungen mit steigenden Zahlen gegenüber den Vorjahren bei der Kommunal- und Europawahl.









„Schlangen in den Wahllokalen“ melden die Beobachter am Sonntagnachmittag für viele der Wahllokale in Schramberg und dem Umland. Dies könnte einerseits auf eine höhere Wahlbeteiligung hindeuten – so lagen die Zahlen beispielsweise in Tennenbronn gegen 16 Uhr bei für die Urnenwahl höheren Werten als im Vorjahr.