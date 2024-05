Wo bleiben die Briefwahlunterlagen? So ist die Lage aktuell

Wahlen in Rottweil

1 Die Briefwahlunterlagen sind umfangreich (Symbolbild). Foto: Murat

Der Bürger ist verärgert, seine Schilderung klingt alarmierend: Das Rathaus könne die Briefwahlunterlagen derzeit nicht zustellen – und jetzt fahre er in Urlaub und könne nicht wählen. Gibt es Probleme mit den Wahlunterlagen? Wir klären die Lage.









Während ein Rottweiler unsere Redaktion per Mail über seine fehlende Briefwahlunterlagen informiert, erkundigt sich eine andere Leserin per Telefon, was wir wissen. Auch sie warte auf ihre Briefwahlunterlagen – bislang vergeblich. Und jetzt sei ja schließlich Pfingsturlaub.