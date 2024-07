Wahlen in Frankreich: Schicksalswahl: Frankreich stimmt über Parlament ab

5 Wahlplakate in Frankreich. Foto: Thomas Padilla/AP/dpa

Die entscheidende Runde der Neuwahlen steht an. Kommt es in Frankreich zu einem politischen Beben? Am Ende könnte es kaum Gewinner, aber viele Verlierer geben.









Paris - Die mit Spannung erwartete Parlamentsneuwahl in Frankreich startet in die entscheidende letzte Runde. Die Französinnen und Franzosen stimmen über die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung ab. Vor allem aber dreht sich alles um die Frage: Geht der Machtpoker von Präsident Emmanuel Macron auf - oder ebnet er mit der überraschenden Neuwahl den Rechten den Weg zur Macht?