1 Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht zu seinen Unterstützern nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse. In Frankreich wird es erneut ein Duell zwischen dem liberalen Präsidenten Macron und der Rechten Le Pen um das höchste Staatsamt geben. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Während landesweit in Frankreich Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gur drei Prozent vor Marine Le Pen liegt, sieht dies in Schrambergs französischer Partnerstadt Hirson ganz anders aus.















In Frankreich wird es, wie französische Medien berichten, erneut zu einem Duell zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt kommen. Der derzeitige Staatschef und seine erneute Konkurrentin vom Rassemblement National werden sich am Sonntag, 24. April, in der Stichwahl gegenüber stehen. Auch wenn Macron laut der Hochrechnungen im französischen Fernsehen insgesamt deutlich besser abschnitt als erwartet - wenn Schrambergs französische Partnerstadt Hirson allein entscheidend wäre, hätte Le Pen wahrscheinlich auch die zweite Runde schon jetzt gewonnen.

Zwar liegt Macron in dem nordfranzösischen Städtchen laut "Le Figaro" mit 20,07 Prozent nur weniger als ein Drittel schlechter als landesweit mit rund 28 Prozent, indes Marine Le Pen konnte mehr als doppelt so viele Stimmen wie Macron auf sich vereinen und erzielte beachtliche 43,1 Prozent - landesweit sind es 20 Prozent weniger. Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise) kam in Hirson auf einen Anteil von 16,2 Prozent, gefolgt vom abgeschlagenen Eric Zemmour (Reconquête) mit 6,11 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Hirson lag bei 62,5 Prozent.

Noch deutlicher sehen die Ergebnisse für Le Pen im Hirsoner Umland aus: In St. Michel an der belgischen Grenze gelegen, erreichte sie 49,3 Prozent, in Wimy sogar 52 Prozent. Nur in wenigen kleinen Gemeinden liegen ihre Ergebnisse niedriger - erreichen aber rings um Hirson mindestes 33 Prozent. Im gesamten Departement Aisne, in dem Hirson liegt, kam Le Pen auf 39,3, der amtierende Präsident Macron auf 22,1 Prozent.