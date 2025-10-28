Wahlen in den Niederlanden: Heftiger Schlagabtausch mit Wilders in letzter TV-Debatte

Die Niederländer wählen ein neues Parlament. Die Umfragen sagen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen voraus - mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders. Doch der ist in der Defensive.
Den Haag - Mit einem heftigen Schlagabtausch mit dem radikal-rechten Populisten Geert Wilders über die Asylpolitik ist in den Niederlanden der Wahlkampf zu Ende gegangen. Wilders forderte in der Sondersendung des NOS-Rundfunks einen sofortigen Asylstopp. "Die Niederlande werden überschwemmt", sagte der Rechtsaußen. Er werde sich dafür einsetzen, dass das Land wieder nur für die Niederländer da sei.