Wahlen in acht Albstädter Gemeinden

Die katholischen Kirchengemeinden in Albstadt haben am Sonntag ihre Kirchengemeinderäte gewählt. Spannend war es vor allem in Lautlingen.









Am spannendsten war die Kirchengemeinderatswahl in der Kirchengemeinde Sankt Johannes in Lautlingen, gab es dort doch zwei Kandidaten mehr als Sitze.