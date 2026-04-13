Wahlen beim TSV Simmersfeld: TSV Simmersfeld hat einen neuen Jugendleiter

Bei der Hauptversammlung des TSV Simmersfeld im Sportheim blickte der Verein auf ein ereignisreiches Jahr zurück und stellte wichtige Weichen für die Zukunft.

Vorstand Kai Uwe Schmidt begrüßte zahlreiche Mitglieder, Bürgermeister Jochen Stoll, Vertreter des Ehrenrats sowie Sponsoren. Zu Beginn wurde der verstorbenen Mitglieder Fritz Braun, Heinz Roller, Werner Frey und Fritz Schaible gedacht. Anschließend berichtete Schriftführer Maik Fessel über die Ausschussarbeit des vergangenen Jahres. Kassiererin Anna Kudera stellte eine solide Finanzlage vor, die von Kassenprüfer Frank Seitz bestätigt wurde.

Jugendbereich gut aufgestellt Im Jugendbereich betreut der TSV aktuell rund 80 Kinder und Jugendliche. Trotz einzelner struktureller Herausforderungen sind insbesondere die Bambini sowie die E- und F-Jugend gut aufgestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Jugendleiter Kai Uwe Schmidt dankte den beteiligten Vereinen der Spielgemeinschaft und dem Jugendausschuss.

Foto: Stephanie Fessel

Der Trainer berichtete über die sportliche Entwicklung der ersten und zweiten Mannschaft und nannte 35 Punkte als Saisonziel. Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft zwischen 15 und 60 Jahren. Bürgermeister Stoll lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Verein. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A Staffel 2 TSV Simmersfeld patzt zum Auftakt Der VfL Stammheim verdarb dem Tabellenzweiten TSV Simmersfeld den Start aus der Winterpause und sorgte für neue Spannung im Kampf um Platz zwei.

Bei den Neuwahlen wurde Lukas Kalmbach zum neuen Jugendleiter gewählt, zudem übernimmt künftig eine Doppelspitze im Bereich Sport mit Armin Bruder und Jochen Brunn Verantwortung. Zur neuen Kassenprüferin wurde Stephanie Fessel gewählt. Zum Abschluss dankte der Vorsitzende allen Helferinnen und Helfern.