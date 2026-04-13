Wahlen beim TSV Simmersfeld: TSV Simmersfeld hat einen neuen Jugendleiter

Bei der Hauptversammlung des TSV Simmersfeld im Sportheim blickte der Verein auf ein ereignisreiches Jahr zurück und stellte wichtige Weichen für die Zukunft.
Vorstand Kai Uwe Schmidt begrüßte zahlreiche Mitglieder, Bürgermeister Jochen Stoll, Vertreter des Ehrenrats sowie Sponsoren. Zu Beginn wurde der verstorbenen Mitglieder Fritz Braun, Heinz Roller, Werner Frey und Fritz Schaible gedacht. Anschließend berichtete Schriftführer Maik Fessel über die Ausschussarbeit des vergangenen Jahres. Kassiererin Anna Kudera stellte eine solide Finanzlage vor, die von Kassenprüfer Frank Seitz bestätigt wurde.