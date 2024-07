1 Wahlleiter Zeno Danner (Mitte) mit den Vertrauenspersonen der beiden konkurrierenden Wahllisten, Tommy Buschle (links) und Werner Rottler. Foto: HWK/Simone Warta

Die Handwerksunternehmen der Handwerkskammer Konstanz haben die Vertreter für die Vollversammlung gewählt.









Link kopiert



Bis Montag, 8. Juli, 18 Uhr, hatten die Handwerksunternehmen in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen und Waldshut die Möglichkeit, per Briefwahl ihre Vertreter in der Vollversammlung zu wählen.