Wahlcheck Rohrdorf: Fünf Fragen an die Bürgermeisterkandidaten

1 Im Rohrdorfer Rathaus wird am 2. Februar ein neuer Bürgermeister gewählt. Foto: Thomas Fritsch

Sie wollen auf den Chefsessel im Rohrdorfer Rathaus: Alexandros Arsoniadis und Daniel Jendroska. Augustine Oruma wollte seine Bewerbung zurückziehen. Er steht aber aus rechtlichen Gründen trotzdem auf dem Wahlzettel. Am Sonntag, 2. Februar, wird in Rohrdorf gewählt. Wir haben den Kandidaten in einer letzten Runde vor dem Urnengang noch mal die gleichen Fragen gestellt. Lesen Sie hier die Antworten.









Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Rohrdorfer Rathauses zieht sich Joachim Flik vom Amt des Bürgermeisters zurück und geht in den Ruhestand. Am 2. Februar können die Bürger des Ortes im Nagoldtal über den Nachfolger entscheiden. Alexandros Arsoniadis und Daniel Jendroska wollen die Flik-Nachfolge antreten und verraten hier, was sie in Rohrdorf so vorhaben.