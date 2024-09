Wahlbündnis im Kreis Freudenstadt: Frauenliste hat neues Führungsduo

Bei der Mitgliederversammlung des Wahlbündnisses Frauen in den Kreistag wurden in Dornstetten Heike Grötzinger-Seropian zur Vorsitzenden und Susanne Brückner zu ihrer Stellvertreterin gewählt. Sie folgen auf Karin Kneissler und Martina Sillmann.

Zu ihrer zehnten Mitgliederversammlung traf sich das Wahlbündnis Frauen in den Kreistag im Hotel Sonneneck in Dornstetten. Vorsitzende Karin Kneissler und ihre Stellvertreterin Martina Sillmann gaben einen Bericht über die Aktivitäten der beiden vergangenen Jahre und einen Ausblick auf die geplanten Aktionen im kommenden Jahr.

Viel Zeit erforderte demnach der Wahlkampf für die Kommunalwahl im vergangenen Juni, der mit kleinem Budget und großem Einsatz aller Beteiligten erfolgreich endete, wie es in einer Mitteilung der Frauen in den Kreistag heißt: Drei Kreisrätinnen sitzen nun für die Frauen im Kreistag.

2023 war geprägt von vielen Arbeitskreis- und Ausschusssitzungen sowie dem Ausflug nach Offenburg ins Haus der Demokratie, einem Treffen mit der freien Wohlfahrtspflege des Landkreises, einem Informationsbesuch beim Campus Nordschwarzwald und einer kleinen Weihnachtsfeier.

Das Zehnjährige steht an

2024 ließen sich die Frauen von Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen den Fortschritt der Projekte im Tal X der Gartenschau 2025 in Freudenstadt und Baiersbronn erklären, und der Bioenergiehof der Familie Vees in Eutingen-Weitingen brachte Einblicke in die Wirkungsweise einer Biogasanlage. Ein Höhepunkt, so heißt es weiter in der Mitteilung, war der erfolgreiche Kinoabend im Subiaco mit dem Film „Hidden Figures“.

Der Ausblick auf den Rest des Jahres und 2025 sieht wieder Arbeitskreissitzungen, einen Besuch des EU-Parlaments, einen weiteren Kinoabend und einen Ausflug vor. Außerdem steht im kommenden Jahr das zehnjährige Bestehen der Wählervereinigung an, das gebührend gefeiert werden soll.

Diskussionsthemen der Versammlung waren im Anschluss die bisher nicht bearbeiteten Anträge der Frauenliste im Kreistag sowie die desaströse finanzielle Situation der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH und die damit verbundenen Folgen für die Städte und Gemeinden im Landkreis. Positiv kamen bei den Frauen die Medizin- und Hebammenstipendien an.

Einstimmiges Votum

Die Kassiererin Melanie Heinzelmann informierte über ein Jahr mit hohen Ausgaben für den Wahlkampf, aber einem wieder steigenden Kontostand durch die Mitgliedsbeiträge. Nach dem Kassenprüfbericht, der eine tadellose Kassenführung bescheinigte, wurde der gesamte alte Vorstand einstimmig entlastet.

Da Karin Kneissler und Martina Sillmann nicht mehr für den Vorsitz zur Verfügung standen, stellten sich Heike Grötzinger-Seropian und Susanne Brückner, beide aus Freudenstadt, für diesen Posten zur Wahl. Sie wurden, wie auch die Beisitzerinnen Martina Sillmann und Cornelia Finkbeiner sowie die Schriftführerin Monika Stelzer-Podschwadt, einstimmig gewählt. Zum Vorstand gehören außerdem Kassiererin Melanie Heinzelmann und Beisitzerin Brigitte Ohagen.

Ein besonderer Dank ging an die ausgeschiedene Beisitzerin Monika Kranz, die sich immer sehr für die grafische Gestaltung aller Medienprodukte der Frauen in den Kreistag eingesetzt hatte. Martina Sillmann wurde nach neun Jahren und Karin Kneissler nach vier Jahren mit einem Blumenstrauß als Vorsitzende verabschiedet.