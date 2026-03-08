1 Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag. Wir berichten live aus dem Wahlkreis Villingen-Schwenningen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag – und wir halten Sie hier in unserem Newsblog über wichtige Ereignisse und Reaktionen aus dem Wahlkreis Villingen-Schwenningen auf dem Laufenden.







Link kopiert



Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist in vollem Gange. Wie läuft die Wahlbeteiligung? Welche ersten Trends zeichnen sich ab? Und wie reagieren die Kandidatinnen und Kandidaten auf die Ergebnisse?

Wir liefern Ihnen den ganzen Tag über aktuelle Updates, Stimmen und Analysen aus dem Wahlkreis Villingen-Schwenningen. Nach der Auszählung finden Sie hier zudem detaillierte Berichte zu den Wahlergebnissen in der Region.